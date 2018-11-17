Кандидат Демпартии США признала свое поражение в Джорджии

Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Кандидат на пост губернатора штата Джорджия от Демократической партии США Стейси Адамс признала свое поражение на выборах, сообщает телекомпания CNN.

При этом, как отмечает телеканал, Адамс заявила о намерениях обратиться в суд против властей штата по причине якобы выявленных нарушений при проведении выборов.

Ранее ее предвыборный штаб заявлял о возможном иске в суд, чтобы добиться второго тура голосования, так как при подсчете бюллетеней разница между Адамс и ее соперником из Республиканской партии составляла менее 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября власти американского штата Флорида заявили о решении провести ручной пересчет голосов на выборах сенатора от этого штата. Причиной пересчета стал небольшой разрыв в голосах, составляющий 0,15%. Отмечается, что законы позволяют прибегать к ручному пересчету в случае, если разрыв между кандидатами составляет менее 0,25%.

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