Захарова посмеялась над новым «расследованием» Bellingcat

Москва, , 05:31 — REGNUM Группа Bellingcat в своем новом «расследовании» сама вывела себя на чистую воду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Она назвала анекдотом информацию о том, что Александру Петрову и Руслану Боширову якобы помогало ФСБ в получении британских виз путем давления на визовый центр. По ее словам, заявления о том, что якобы агентам ГРУ помогали получать визы сотрудники ФСБ, являются смешными.

«Надо было дописать: а сотрудники СВР на зависть сотрудникам Росгвардии стояли во дворе на шухере. Класс! Нет предела фантазии у партнёров», — добавила Захарова.

Ранее портал The Insider опубликовал данные нового «расследования» Bellingcat, в котором говорилось, что сотрудники ФСБ якобы пытались влиять на компанию TLSContact для получения виз в Великобританию. Якобы эту информацию им сообщил сотрудник компании названный Вадимом Митрофановым, на которого в числе прочих и пыталось оказывать давление ФСБ.