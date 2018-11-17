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Вице-премьер Болгарии подал в отставку из-за широких протестов

Политика

Ранее он оскорбительно высказывался об инвалидах

София, 17 ноября 2018, 05:02 — REGNUM  Вице-премьер Болгарии по экономической и демографической политике Валерий Симеонов подал в отставку после массовых протестных акций в стране, сообщает Sofia Globe.

Он подчеркнул, что для подогрева протестов проводится кампания в СМИ, которая выгодна неким политическим силам. На силу протестов повлияли и оскорбительные высказывания вице-премьера в адрес родителей инвалидов.

Протестные акции в Болгарии проходит уже около 26 дней. Они возникли после оскорбительных комментариев Симеонова в процессе подготовки закона об инвалидах. Он заявил, что матери инвалидов спекулируют «своими якобы больными детьми» для манипуляций обществом.

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Проблемы инвалидов
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