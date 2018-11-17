В Хемнице прошел митинг против политики Меркель

Хемниц, Германия, , 04:37 — REGNUM В немецком Хемнице состоялась демонстрация против политики канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает DPA.

В демонстрации приняли участие около 2,5 тысяч человек. Протестная акция проходила недалеко от здания, где проходила встреча Меркель с читателями издания Freie Presse 16 ноября. Ряд политиков назвал визит Меркель запоздалым, так как массовые протесты в Хемнице проходили еще в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 в Хемнице регулярно проходили массовые протестные акции против миграционной политики Германии. Поводом для протестов стало убийство местного жителя беженцами из стран Ближнего Востока.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Хемница о долгожданном визите Ангелы Меркель в город: «Слишком поздно!»