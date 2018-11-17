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В Хемнице прошел митинг против политики Меркель

Политика

В демонстрации приняли участие около 2,5 тысяч человек

Хемниц, Германия, 17 ноября 2018, 04:37 — REGNUM  В немецком Хемнице состоялась демонстрация против политики канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает DPA.

В демонстрации приняли участие около 2,5 тысяч человек. Протестная акция проходила недалеко от здания, где проходила встреча Меркель с читателями издания Freie Presse 16 ноября. Ряд политиков назвал визит Меркель запоздалым, так как массовые протесты в Хемнице проходили еще в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 в Хемнице регулярно проходили массовые протестные акции против миграционной политики Германии. Поводом для протестов стало убийство местного жителя беженцами из стран Ближнего Востока.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Хемница о долгожданном визите Ангелы Меркель в город: «Слишком поздно!»

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Политическая жизнь Германии
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