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Посол РФ в США: Потенциал РСМД не исчерпан

Политика

«Порою с нами разговаривают через губу»

Вашингтон, 17 ноября 2018, 04:33 — REGNUM  Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в случае его сохранения будет продолжать служить интересам безопасности как России, так и США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью НТВ.

«Мы исходим из того, что весь потенциал этого договора еще не исчерпан и он может послужить интересам безопасности как Российской Федерации, так и Соединённых Штатов Америки», — заявил Антонов.

Российский дипломат оценил теперешние российско-американские как не самые лучшие, отметив, что диалог успешно ведется по Сирии и борьбе с международным терроризмом, но «этого мало».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что последнего слова по РСМД Вашинггтон ещё не сказал.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мы в разгаре процесса». В госдепе рассказали о планах по РСМД

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Внешняя политика России
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