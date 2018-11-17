Посол РФ в США: Потенциал РСМД не исчерпан

Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в случае его сохранения будет продолжать служить интересам безопасности как России, так и США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью НТВ.

«Мы исходим из того, что весь потенциал этого договора еще не исчерпан и он может послужить интересам безопасности как Российской Федерации, так и Соединённых Штатов Америки», — заявил Антонов.

Российский дипломат оценил теперешние российско-американские как не самые лучшие, отметив, что диалог успешно ведется по Сирии и борьбе с международным терроризмом, но «этого мало».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что последнего слова по РСМД Вашинггтон ещё не сказал.

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