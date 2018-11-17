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Премьер-министр Нидерландов не поддержал идею Макрона об армии ЕС

Политика

Нидерланды опираются на НАТО

Амстердам, 17 ноября 2018, 04:18 — REGNUM  Нидерланды считают идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии преждевременной, заявил премьер-министр страны Марк Рютте, сообщает Reuters.

По словам Рютте, Нидерланды в вопросах обеспечения безопасности страны всецело полагаются на НАТО. Поэтому идея о создании армии Евросоюза не нашла поддержки среди нидерландского правительства.

Напомним, ранее французский президент Эммануэль Макрон выдвинул идею о создании общеевропейской армии для защиты ЕС от угроз со стороны России и Китая. При этом, как подчеркнул Макрон, общеевропейская армия не должна зависеть от политических решений США.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября министр обороны Испании Маргарита Роблес высказалась в поддержку идеи общеевропейской армии. Также в пользу этой идеи ранее высказывалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Против этой идеи, помимо Нидерландов, высказалась Австрия.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Испании одобрила предложение создать общеевропейскую армию

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Идея создания общеевропейской армии
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