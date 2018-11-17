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Замглавы Госсовета Крыма: Резолюция Генассамблеи ООН достойна показа на КВН

Политика

Ефим Фикс: «Третий раз они принимают решения о нарушениях прав человека, даже не побывав на полуострове ни разу, не увидев и не проанализировав ситуацию»

Симферополь, 17 ноября 2018, 03:22 — REGNUM  Свежая антироссийская резолюция Генассамблеи ООН по Крыму годиться лишь для показа на КВН, заявил зампредседателя Госсовета Крыма Ефим Фикс в интервью «Российской газете».

Комментируя резолюцию о «нарушениях прав человека в Крыму», которая была принята третьим комитетом Генассамблеи ООН на заседании 15 ноября при 87 воздержавшихся, Фикс сказал:

«Вот наверное, на зрителей КВН такие резолюции имели бы влияние — там люди бы смеялись».

Он напомнил, что крымчанам не до «этих глупостей», поскольку много работы.

«Нам главное, что мы работаем на благо Крыма и России, обеспечивая его развитие и благополучие людей, а мнение политиков, голосующих против волеизъявления крымчан и видящих в Крыму какие-то нарушения, нам безразлично», — сказал Фикс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя решение Генассамблеи ООН, подчеркнул, что Симферополь приглашал приехать международных представителей, чтобы своими глазами оценить обстановку в регионе.

«Но вместо ответа мы снова получили очередную порцию пропаганды и голословных обвинений», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Международное лицемерие: пишут про Крым, в котором никогда не были

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