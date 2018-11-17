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Госсекретарь США: Вместе с Киевом будем мешать «Северному потоку – 2»

Политика

Помпео и Климкин договорились

Вашингтон, 17 ноября 2018, 02:57 — REGNUM  Работа над остановкой российско-европейского проекта «Северный поток — 2» будет продолжена в рамках украино-американского сотрудничества. Об этом сообщил журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Свое антироссийское заявление глава госдепа сделал по итогам переговоров с украинским министром Павлом Климкиным 16 ноября в Вашингтоне.

«Мы будем продолжать работать вместе с Украиной, чтобы остановить проект «Северный поток — 2», — заявил Помпео.

Напомним, Климкин и Помпео в Вашингтоне обсудили ряд вопросов, в том числе «российские действия» в Азовском море, Крым, войну в Донбассе и перспективу поставок американской техники ВСУ.

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