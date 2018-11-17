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Трамп сказал, что будет с Акостой из CNN, если тот опять плохо себя поведет

Политика

Его вышвырнут

Вашингтон, 17 ноября 2018, 02:47 — REGNUM  Если «восстановленный в правах» журналист CNN Джим Акоста снова поведет себя неподобающим образом, его вышвырнут из Белого дома, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Fox News.

Комментируя восстановление пропуска Акосты в Белый дом, на котором настоял суд, Трамп сказал:

«Если он поведет себя неподобающим образом, мы вышвырнем его или остановим пресс-конференцию».

Напомним, Акоста попал в опалу к Трампу после одной из пресс-конференций, на которой настойчивость его вопросов (в том числе о «вмешательстве России») была воспринята как назойливость: американский президент сказал, что этому журналисту не место в CNN.

Акоста лишился пропуска на мероприятия для СМИ в Белом доме. Телекомпания подала в суд и выиграла дело: допуск корреспондента в стены американской администрации временно восстановили.

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