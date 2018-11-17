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Глава украинского МИД: Переговоры с Вашингтоном обнадежили Киев

Политика

Павел Климкин: «Главная идея в том, что мы будем делать в смысле стратегического взаимодействия»

Киев, 17 ноября 2018, 02:13 — REGNUM  Украинские власти рассчитывают на поставки из США «оборудования» для ВСУ, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «5 канала».

Комментируя итоги украино-американских переговоров на уровне глав МИД, он перечислил затронутые темы, в том числе Крым, Донбасс, Азовское море и помощь США в «поставках оборудования для военных и сектора безопасности».

«Главная идея в том, что мы будем делать в смысле стратегического взаимодействия, в смысле взаимодействия по реформе безопасности и оборонного сектора, а это в рамках двустороннего партнерства предполагает многое», — заявил Климкин.

Напомним, заседание Комиссии стратегического партнерства на уровне министров иностранных дел прошло 16 ноября в Вашингтоне. Климкин три дня провел в американской столице с 14 по 16 ноября.

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