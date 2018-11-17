Азербайджан объявил о пересмотре отношений с Францией

Баку, , 01:13 — REGNUM МИД Азербайджана решительно осудил приглашение во Францию президента Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна. Подобные действия Парижа вынуждают Азербайджан пересмотреть отношения с Францией, отмечает внешнеполитическое ведомство этой страны.

Как говорится в заявлении МИД Азербайджана, Франция, предоставляя возможности для осуществления этого визита и принимая представителей незаконного режима, тем самым действует вопреки духу двусторонних отношений и букве подписанных соглашений.

В нём также отмечается, что кроме того, Франция проявляет неуважение к верховенству норм и принципов международного права и взятым ею на себя международным обязательствам.

«Создание Францией условий для пропаганды незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, всерьез ставит вопрос об её объективности и непредвзятости как постоянного члена Совета Безопасности ООН и одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, оказывающей посредничество в переговорном процессе по разрешению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — отмечает пресс-служба МИД Азербайджана.

Уточняется, что Азербайджан по дипломатическим каналам выразит французской стороне свой решительный протест в связи с данным вопросом.

«Подобный последовательно проводимый со стороны Франции подход, основанный на двойных стандартах, вынуждает Азербайджан пересмотреть свои отношения с Францией», — сказано в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Как сообщалось ранее, делегация во главе с президентом Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяном с рабочим визитом 15 ноября отправилась в Париж, где встретилась с группой членов Круга дружбы между Францией и Карабахом, а также с представителями местной армянской общины.

Азербайджанские эксперты отмечают, что в основе этого жесткого заявления и недовольства Баку Парижем лежит не только визит президента Карабаха во Францию. В Азербайджане не скрывают, что разочарованы президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в прошлом месяце в рамках саммита Франкофонии посетил Ереван, провел теплые встречи с новыми властями Армении, однако в Баку так и не поехал.

«Тот факт, что президент Франции в ходе своего последнего визита в регион так и не приехал в Азербайджан, свидетельствует о том, что политика этой страны основана на двойных стандартах», — сказал информагентству «Тренд» политолог Тагир Сабетов.

А политолог, бывший дипломат Фикрет Садыхов утверждает, что президент Азербайджана именно по этой причине отклонил приглашение французской стороны и не поехал в Париж на мероприятия, посвященные 100-летию завершения Первой мировой войны. На этих мероприятиях, проведенных в основном на уровне мировых лидеров, Азербайджан был представлен на уровне министра иностранных дел.

«Тем самым президент Азербайджана дал понять французскому лидеру, что интересы нашей страны для нас превыше всего. Я думаю, что в сложившейся ситуации президент Алиев дал сбалансированный и достойный ответ Парижу», — сказал «Тренд» азербайджанский политолог, в прошлом представитель МИД этой страны Фикрет Садыхов.