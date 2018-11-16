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ООН рапортует об успешной борьбе с боевиками в Конго

Политика

Миротворцы захватили базу боевиков ADF

Нью-Йорк, США, 16 ноября 2018, 23:29 — REGNUM  Руководитель миротворческих миссий ООН Жан-Пьер Лакруа заявил об успехах организации в борьбе с повстанцами в Конго, 16 ноября передает агентство Associated Press.

В ходе пресс-конференции по ситуации в Конго Лакруа сообщил, что миротворцы ООН при поддержке конголезской армии захватили базу боевиков «Объединенных демократических сил» (ADF), которая использовалась для нападения на город Бени.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в результате атаки ADF на северо-востоке Конго погибли семеро миротворцев ООН и 12 солдат армии Конго.

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Миротворческие миссии
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