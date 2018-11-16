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Украина. Готовятся репрессии против церкви

Политика

Церковники «на доверии». Если бы так отчетливо не подванивало кровью, это было бы даже смешно…

Украина. Готовятся репрессии против церкви
Спас Нерукотворный. Фрагмент

Марьян Сидорив, 16 ноября 2018, 23:00 — REGNUM  

День 13 ноября 2018 года в церковную историю Украины смело может войти под эпиграфом «мы оба были: я у аптеки, а я в кино искала вас…».

Фабула такова:

Экуменистический патриарх Варфоломей требует, чтобы в процесс создания единой поместной «Православной церкви в Украине» (ПЦвУ, так он это решил назвать) была включена и Украинская православная церковь (Московского патриархата). Оно не удивительно — все-таки самая крупная клерикальная структура в стране: 12 348 приходов против 5167 приходов «Киевского патриархата», да еще епископат из 53-х правящих архиереев, 40 викариев (заместителей) и 7 архиереев на покое. Игнорирование такой организации с более чем трехвековой историей — это слишком даже для такого «цезарепаписта», как Варфоломей I.

Это необходимо, поскольку сейчас практически на всей территории Украины сосуществуют две церковные вертикали — Киевского и Московского патриархата. Но что тогда делать со святынями, например с Восьмым правилом I Никейского собора — «да не будет двух епископов во граде»? А это значит, что в Объединительном соборе «Православной церкви в Украине», намеченном на 22 ноября, представительство УПЦ Московского патриархата не то что необходимо — неизбежно.

Президент Порошенко сказал «есть!» и попытался впрячь каноническую структуру украинской церкви в общую телегу украинского поместного православия. Поэтому уже 9 ноября 2018 года стало известно о том, что давно обсуждаемая встреча президента с архиереями УПЦ (МП) состоится 13 ноября.

Когда — было ясно. Не ясно было — где? Митрополит Онуфрий предложил актовый зал 45-го корпуса Киево-Печерской Лавры, президент — «Украинский Дом» (бывший Музей В.И. Ленина). Причем приглашения от администрации президента епископам отправили не по почте, а вручали лично: представители администрации или офицеры Службы безопасности Украины (!). Однако церковники решили, что тысячелетняя «гора» не должна идти к 53-летнему «магомету» и в «Украинский Дом» не поехали. Вот так и ждали они друг друга целый день.

Не дождались, и вместо встречи в Лавре был проведен сначала Священный Синод, а потом и архиерейский собор, благо «кворум» был — 84 епископа.

Собор постановил, что «решения Священного Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы. В частности, решение об установлении юрисдикции Константинопольского Патриархата на территории Украины является следствием спекулятивного трактования церковной истории». И что предоставление «так называемого Томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства, углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины». Иными словами — каноническая Украинская православная церковь НЕ БУДЕТ участвовать в создании автокефальной единой поместной «Православной церкви в Украине», «проталкиваемой» патриархом Варфоломеем и президентом Порошенко.

Дальше началась «интрига с далекоидущими последствиями». Вечером 13 ноября в Украинский дом, на встречу с президентом Порошенко почти тайком прибыли три митрополита УПЦ (МП) — переяслав-хмельницкий Александр (лидер группы автокефалистов в украинской церкви Московского патриархата), винницкий Симеон (близкий к Порошенко кандидат на пост патриарха в ПЦвУ) и новокаховский Филарет.

Трое из восьми десятков — это немного, и их можно было бы просто назвать грозным словом «отступники, пошедшие против воли предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия». А само «тайное ночное свидание президента с епископами» — как исторический анекдот.

Но в прессу был организован «слив» о том, что Симеон привез с собой некие «доверенности на участие во встрече с президентом от 15 владык». То есть — 15 епископов согласились участвовать в объединительном церковном процессе.

Соцсети и пресса подняла такую «церковь по доверенности» на смех, сразу вспомнив бессмертного Глеба Жеглова: «воровка на доверии». Хотя смеяться тут не над чем. Нынешняя киевская власть не церемонится ни с логикой, ни с правом. И сам факт наличия таких доверенностей дает президентской администрации возможность утверждать, что фактически встреча Петра Порошенко с епископатом УПЦ состоялась и часть «московского» епископата готовы к участию в создании «Православной Церкви в Украине».

И тут анекдот заканчивается и надвигается канун трагедии. Вот уж что хорошо научились делать постмайданные украинские власти — это «отделять овец от козлищ». Чуть что — в соцсетях раздается трубный глас «СБУ, ау-у-у!» и у политических противников «лидеров нации» остается очень мало шансов на противодействие. В отношении «мятежной» церковной иерархии УПЦ первые звуки трубы уже прозвучали.

Степан Барна, народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко. В истории украинского парламентаризма он навсегда останется картинкой стягивания за тестикулы с парламентской трибуны премьер-министра Арсения Яценюка. Это был «звездный час славы» депутата от Тернопольской области. В тот декабрьский день 2015 года его обожала практически вся страна.

В общем — персонаж безбашенный. Но сейчас этот «безбашенный» более, чем откровенен и радикален.

С телеэкрана Барна заявил, что Службе безопасности Украины необходимо предоставить право и возможность проводить проверку будущих священнослужителей перед вступлением их в сан. Это касается священников, представляющих иностранные церкви. Потому что «сейчас, во время войны, как никогда актуально полностью обезопаситься от возможности влияния российской агентуры на любые сферы деятельности нашего государства». А священники УПЦ МП, которые не захотят перейти в украинскую митрополию после окончательного формирования автокефальной церкви, на самом деле «по факту» являются агентами ФСБ в рясах.

А здесь уже не до смеха. Репрессии против церкви всегда создают мучеников и конфессиональные войны.

Киев

regnum author Марьян Сидорив
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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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