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Ирландия не намерена укреплять сухопутную границу перед Brexit

Политика

В случае «жесткого Brexit» потребуются «непростые переговоры» о границе

Дублин, 16 ноября 2018, 22:49 — REGNUM  Правительство Ирландии не рассматривает необходимость укрепления границы с Северной Ирландией перед Brexit, 16 ноября передает агентство Reuters.

«Мы этого не делаем — мы не строим планов на случай непредвиденных обстоятельств, которые приведут к созданию пограничной инфраструктуры между двумя юрисдикциями на острове», — сообщил журналистам глава МИД Ирландии Саймон Ковни.

Однако Ковни отметил, что в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения потребуются «непростые переговоры» о том, как избежать жесткой границы.

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