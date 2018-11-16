Македония надеется с помощью ЕС вернуть экс-премьера Николу Груевского

Скопье, , 22:12 — REGNUM Власти Македонии намерены использовать все юридические механизмы для возвращения в страну бывшего премьер-министра Николы Груевского, заявила на пресс-конференции спецпрокурор Катица Янева.

По её словам, несмотря на то, что Груевский запросил политического убежища в Венгрии, судебный процесс в отношении него будет продолжен, и в случае признания вины экс-премьер будет осуждён заочно.

«Груевский не политик, не занимает высокого поста. Он свободно находился на территории Македонии и общался с представителями СМИ. Процедура по его экстрадиции будет продолжена, и я надеюсь, что Европа окажет давление и Груевский будет возвращён», — заявила Янева.

Она также сообщила, что правоохранительными органами Македонии уже выдан международный ордер на арест экс-премьера и в Скопье ожидают его экстрадиции в кратчайшие сроки.

Следует отметить, что в Еврокомиссии выступили со сдержанным комментарием по данной ситуации, заявив, что «верховенство закона является важнейшим принципом как для государств ЕС, так и для стран-претендентов», и призвали все стороны «действовать строго в соответствии с этим правилом». Также в ЕК подчеркнули, что судебные процедуры «не должны быть политизированы».

Напомним, 12 ноября появилась информация о том, что бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский бежал в Венгрию, где запросил политическое убежище. Представитель офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 15 ноября сообщил журналистам, что Груевский был допрошен в Будапеште и не сможет покинуть Венгрию до вынесения решения о предоставлении ему убежища или экстрадиции.

Тем временем в СМИ стала появляться противоречивая информация о местонахождении Груевского. Так, албанские СМИ со ссылкой на источники сегодня сообщили, что экс-премьер Македонии якобы находится на территории Албании, оттуда предстоящей ночью отправится в Грецию, а затем — в Турцию.

Никола Груевский занимал должность премьер-министра Македонии с августа 2006 года по январь 2016 года. В декабре 2017 года он также покинул пост председателя бывшей правящей партии ВМРО-ДПМНЕ, который занимал на протяжении 15 лет.

После прихода к власти лидера прозападного Социал-демократического союза Македонии Зорана Заева в отношении экс-премьера и наиболее близких к нему членов бывшего правительства был возбуждён целый ряд уголовных дел. Груевского и членов его команды обвиняют в «создании преступного объединения и злоупотреблении служебным положением», незаконном финансировании ВМРО-ДПМНЕ и закупке недвижимости на средства партии, нанесении ущерба государству при строительстве автомагистрали Миладиновцы — Щип за счёт средств китайского кредита и по другим составам преступления.

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