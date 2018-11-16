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Испания готова признать Косово? Мадрид начнёт давать визы косовским атлетам

Политика

Власти королевства пока не признают независимости Косово, но признали косовских спортсменов

Испания готова признать Косово? Мадрид начнёт давать визы косовским атлетам
Граффити Косово-je-Сербиjа

Мадрид, 16 ноября 2018, 22:10 — REGNUM  Давление со стороны ЕС и международных структур вынудило официальный Мадрид смягчить свою позицию по Косово и разрешить спортсменам из отделившегося от Сербии региона выступать на соревнованиях в Испании под собственной символикой.

Как сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), власти Испании отныне гарантируют косовским спортсменам участие в мероприятиях, проходящих на территории королевства, с использованием флага и гимна Республики Косово, а также предоставление им тех же прав и условий, что и спортсменам из других государств.

Напомним, что Испания является одной из пяти стран Европейского союза (наряду с Грецией, Кипром, Румынией и Словакией), которые отказываются признавать одностороннее отделение Косово от Сербии.

Власти королевства не желают создавать таким образом прецедента для сепаратистов Каталонии и Страны Басков. Мадрид занял ещё более резкую позицию по Косово после проведения в октябре 2017 года референдума о независимости Каталонии.

Отказ предоставлять визы спортсменам из Косово ранее уже создавал проблемы Мадриду. Так, весной этого года Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) лишила Испанию права на проведение молодёжного и юниорского чемпионата Европы 2018 года из-за позиции властей страны по косовскому вопросу.

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Косово
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