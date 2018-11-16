Испания готова признать Косово? Мадрид начнёт давать визы косовским атлетам

Мадрид, , 22:10 — REGNUM Давление со стороны ЕС и международных структур вынудило официальный Мадрид смягчить свою позицию по Косово и разрешить спортсменам из отделившегося от Сербии региона выступать на соревнованиях в Испании под собственной символикой.

Как сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), власти Испании отныне гарантируют косовским спортсменам участие в мероприятиях, проходящих на территории королевства, с использованием флага и гимна Республики Косово, а также предоставление им тех же прав и условий, что и спортсменам из других государств.

Напомним, что Испания является одной из пяти стран Европейского союза (наряду с Грецией, Кипром, Румынией и Словакией), которые отказываются признавать одностороннее отделение Косово от Сербии.

Власти королевства не желают создавать таким образом прецедента для сепаратистов Каталонии и Страны Басков. Мадрид занял ещё более резкую позицию по Косово после проведения в октябре 2017 года референдума о независимости Каталонии.

Отказ предоставлять визы спортсменам из Косово ранее уже создавал проблемы Мадриду. Так, весной этого года Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) лишила Испанию права на проведение молодёжного и юниорского чемпионата Европы 2018 года из-за позиции властей страны по косовскому вопросу.