Партии Плахотнюка и Додона нашли «русский след» в Молдавии

Кишинёв, , 21:42 — REGNUM Комиссия парламента Молдавии, в состав которой вошли представители правящей Демпартии (Владимира Плахотнюка) и Партии социалистов (Игоря Додона), обвинила российские спецслужбы во вмешательстве во внутренние дела Молдавии посредством зарегистрированного в Польше фонда «Открытый диалог», который якобы получал средства от российских бизнес‑ и криминальных кругов, а также полученные в результате отмывания деньги (так называемый «Русский ландромат»), и финансировал молдавскую правую оппозицию, а также лоббировал ее интересы в ЕС. Как передает ИА REGNUM, об этом говорится в отчете, который комиссия представила 16 ноября, а конфиденциальная его часть была опубликована в тот же день на близком к спецслужбам Молдавии сайте Deschide.

В комиссии утверждают, что фонд «Открытый диалог» использовался российскими спецслужбами для диверсий и других враждебных действий против Молдавии, Украины, стран Прибалтики и еще ряда восточноевропейских стран. По данным комиссии, фонд также якобы получал деньги, выведенные из трех разворованных молдавских банков в 2014 году («кража миллиарда»). Депутаты также рекомендовали Центризбиркому наказать оппозиционные партии, якобы получившие незаконное финансирование.

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что в отношении лидеров молдавской оппозиции Андрея Нэстасе и Майи Санду может быть возбуждено дело по обвинению в измене родине или даже шпионаже, тем более если выяснится, что они «осознанно действовали против интересов Республики Молдова».

В партии «Действие и солидарность», которую возглавляет Майя Санду, отрицают, что получали незаконное финансирование от зарубежных фондов. В партии считают, что это фальсификация Демпартии с целью не допустить оппозицию к парламентским выборам и отвлечь внимание общества от реальных проблем.

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