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Сильвио Берлускони снова собрались судить

Политика

Прокуратура Италии не забыла о развратных вечеринках 82-летнего политика

Рим, 16 ноября 2018, 21:34 — REGNUM  Итальянский суд вызвал бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони для новых слушаний по делу о секс-вечеринках 10-летней давности, 16 ноября передает агентство Associated Press.

Заседание суда, инициированное по запросу прокуратуры Италии, назначено на 4 февраля. Суд над 82-летним политиком будет открытым.

Бывший премьер-министр Италии неоднократно становился участником секс-скандалов и связанных с ними судебных процессов.

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Политическая жизнь Италии
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