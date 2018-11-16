Сильвио Берлускони снова собрались судить

Рим, , 21:34 — REGNUM Итальянский суд вызвал бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони для новых слушаний по делу о секс-вечеринках 10-летней давности, 16 ноября передает агентство Associated Press.

Заседание суда, инициированное по запросу прокуратуры Италии, назначено на 4 февраля. Суд над 82-летним политиком будет открытым.

Бывший премьер-министр Италии неоднократно становился участником секс-скандалов и связанных с ними судебных процессов.

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