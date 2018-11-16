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Российские ВДВ будут усилены частями авиации, ПВО и ПРО

Политика

Воздушно-десантные войска являются стратегическим резервом Верховного главнокомандующего

Российские ВДВ будут усилены частями авиации, ПВО и ПРО
Иллюстрация: Минобороны России
Боевая учеба Воздушно-десантных войск России

Москва, 16 ноября 2018, 21:08 — REGNUM  Воздушно-десантные войска России получат в свое подчинение части армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, сообщает 16 ноября РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Александра Вязникова.

По информации агентства, об этом Александр Вязников сообщил на встрече с иностранными военными атташе 67 зарубежных государств.

При этом Александр Вязников отметил, что планы качественного усиления Воздушно-десантных войск, являющихся стратегическим мобильным резервом Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, вызваны тем, что перспективные и существующие угрозы безопасности приобретают всё более комплексный характер, распространяясь не только на военно-политическую, но и на экономическую, информационную и другие жизненно важные сферы.

Поэтому, подчеркнул Вязников, «для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС». Российский генерал добавил, что подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, которые войдут в состав ВДВ, будут обладать возможностями интегрированной борьбы с противником.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе учений «Восток-2018» российские военные провели ряд экспериментов с мобильными подразделениями нового типа для выяснения оптимальной для них организационно-штатной структуры.

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Вооруженные силы России
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