Юрий Бойко идёт в президенты Украины от «Оппозиционной платформы-За жизнь»

Киев, , 20:18 — REGNUM Совет «Оппозиционной платформы — За жизнь» единогласно выдвинул кандидатуру Юрия Бойко для участия в президентских выборах, которые должны состояться на Украине в марте 2019 года. Об этом прессе заявил сегодня, 16 ноября, председатель политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сформулировав стратегические задачи, мы от слов перешли к делу и доказали, что там, где речь идет о спасении народа от тарифного геноцида, долговой кабалы, политики «хищнического национализма» — нет места амбициям и политическому эгоизму. Мы взяли на себя ответственность действовать, руководствуясь интересами людей и страны. Именно этих качеств лишена сегодняшняя власть», — подчеркнул, в частности, в комментарии журналистам Медведчук.

«Наше объединение, которое будет на президентских, парламентских и местных выборах представлять интересы жителей Юго-Востока, русскоязычного населения и всех тех, кто понимает необходимость кардинального изменения политики нынешней власти, стало реальностью — это обеспечит нашей стране мир, восстановление экономики и достойную жизнь для десятков миллионов украинцев», — говорится также в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что очередные президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, а осенью следующего года в стране пройдут парламентские выборы. По информации ЦИК Украины, на сегодняшний день уже более трех десятков украинских политических и общественных деятелей изъявили желание побороться за президентский пост. Согласно последним соцопросам, Юрий Бойко уверенно входит в первую пятерку электоральных симпатий на Украине, проигрывая всего несколько процентов лидерам рейтингов.