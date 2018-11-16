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Турецкий суд вынес приговор участникам теракта в аэропорту Стамбула

Политика

Все террористы были приговорены к пожизненному заключению

Турецкий суд вынес приговор участникам теракта в аэропорту Стамбула
Суд

Стамбул, Турция, 16 ноября 2018, 20:28 — REGNUM  Турецкий суд вынес приговор шести террористам, причастным к нападению 2016 года в аэропорту Стамбула, 16 ноября передает агентство Reuters.

Все участники «интернациональной» группы террористов — граждане России, Алжира, Туниса, Египта, Сирии и Турции — были приговорены к пожизненному заключению.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атаки в аэропорту Самбула 28 июня 2016 года погибли 45 человек, ранения получили 163 человека. Ответственность за нападение взяла группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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