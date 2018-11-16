Военный парад на Дворцовой площади пройдет 27 января 2019 года

Санкт-Петербург, , 20:00 — REGNUM В честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 27 января 2019 года пройдет военный парад. Об этом заявили 16 ноября в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Торжественным маршем по главной площади Северной столицы пройдут военнослужащие ЗВО, курсанты военных вузов, дислоцированных на территории Санкт-Петербургского гарнизона, а также сотрудники других силовых ведомств.

За пешим строем на площадь выйдет военная техника. Механизированную колонну возглавит легендарный советский танк Т-34. За ним проследуют современные боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, танки Т-72-Б3, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», самоходные и буксируемые артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

"Всего в праздничных мероприятиях будет задействовано свыше 2,5 тыс. военнослужащих, около 80 образцов военной и специальной техники», — уточнили в пресс-службе ЗВО.

Уже в декабре 2018 года будущие участники парада начнут репетиции, которые пройдут на территории одного из военных аэродромов в Ленинградской области.

Напомним, предыдущий парад на Дворцовой площади проходил 9 мая 2018 года в честь Дня Победы. В январе 2014 года военный парад в честь 70-й годовщины снятия блокады проходил на проспекте Непокоренных, у Пискаревского мемориального кладбища.