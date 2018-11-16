ВМС Индии решили купить зарубежные самолеты, не дожидаясь отечественных

Нью-Дели, , 19:47 — REGNUM Военно-морские силы Индии закупят иностранные палубные самолеты, не дожидаясь завершения работ по созданию отечественного палубного истребителя Tejas, заявил начальник штаба ВМС Индии адмирал Сунил Ламба.

Об этом 16 ноября сообщает портал defencenews.in.

По информации портала, для индийских ВМС планируется закупить 57 иностранных истребителей, производитель и модель которых пока не определены.

При этом глава штаба индийских ВМС поясняет, что задержка разработки отечественных палубных самолетов не позволяет своевременно реализовать проект создания первого индийского авианосца.

На данный момент известно, что индийским ВМС уже предложено несколько вариантов иностранных палубных истребителей. Среди них американский F-18 Super Hornet, шведский Saab Gripen, французский Dassault Rafale и российский МиГ-29К.

Напомним, в высшем руководстве вооруженных сил Индии регулярно вспыхивают споры на тему предпочтения самолетов зарубежных производителей или лицензионных воздушных машин отечественной постройки.

В частности, вопреки желанию командования индийских ВМС в Индии создают отечественный палубный истребитель Naval Tejas. Инициатором этого проекта является министр обороны Индии Нирмала Ситхамаран.

Интересно, что ВМС Индии отказались от истребителя Naval Tejas еще в 2016 году. После этого работы были продолжены, и первые испытания второго прототипа этого самолета состоялись 2 августа 2018 года.

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