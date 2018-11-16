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Министр финансов Германии: Мы готовимся к «жесткому Brexit»

Политика

«Хотя мы сделаем все возможное, чтобы этого избежать»

Министр финансов Германии: Мы готовимся к «жесткому Brexit»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Brexit

Франкфурт-на-Майне, Германия, 16 ноября 2018, 19:51 — REGNUM  Правительство Германии готовится к «жесткому Brexit» — без соглашения о выходе с Великобританией — хотя и «сделает все возможное», чтобы этого не произошло, 16 ноября передает агентство Reuters.

«Нужно подготовиться к этому варианту… Хотя мы сделаем все возможное, чтобы этого избежать», — заявил министр финансов Германии Олаф Шольц на конференции во Франкфурте-на-Майне.

Как сообщало ИА REGNUM, проект соглашения по Brexit, согласованный с Брюсселем премьер-министром Терезой Мэй, столкнулся с яростной критиков в Лондоне — правительство «в знак протеста» покидают министры, парламент готовится заблокировать соглашение, граждане выходят на митинги.

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