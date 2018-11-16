В Тель-Авиве вспыхнули массовые беспорядки

Иерусалим, , 19:28 — REGNUM На территории Израиля вспыхнули массовые беспорядки. Они начались в приграничных с сектором Газа районах, которые подверглись ракетным обстрелам со стороны палестинских группировок. Демонстранты даже перекрыли несколько дорог. Причина беспорядков — заключение перемирия с ХАМАС и другими палестинскими группировками.

В настоящее время беспорядки проходят уже в Тель-Авиве и других городах страны. В них участвуют тысячи израильтян. Протестующие жгут покрышки, дерутся с полицией и военными, которые были введены в населенные пункты. Несколько сотен демонстрантов собрались у здания министерства обороны Израиля, которое находится в Тель-Авиве.

Протестующие выдвигают требование разорвать, как они говорят, «позорное соглашение» с ХАМАС и провести крупномасштабную военную операцию в секторе Газа.

Следует отметить, что все боевые столкновения с ХАМАС происходят, как правило, после какой-нибудь израильской провокации. В данном случае это была операция спецназа ЦАХАЛ в секторе Газа с участием ВВС. В результате нее погибло семеро боевиков группировки. В ответ ХАМАС нанес ракетные удары по приграничным районам Израиля.

Все эти обострения обстановки правительство Израиля использует для принятия большого военного бюджета, а также в преддверии крупных избирательных мероприятий. Однако в данном случае возможно, что управляемой ситуации не получится, и она выйдет из-под контроля.

В то же время, по мнению военных экспертов, израильское руководство не заинтересовано в проведении крупномасштабной наземной операции в секторе Газа, т.к. она приведет к большим потерям среди военнослужащих ЦАХАЛ. А идти на такие жертвы нация уже не способна. Кроме того, ХАМАС располагает возможностью наносить ракетные удары по самому Тель-Авиву и аэропорту Бен Гурион.

Как вариант решения проблемы, можно переписать всех протестующих и отправить их на войну. С учетом всеобщей воинской повинности в Израиле юридически это возможно.

ИА REGNUM ранее сообщало о возможности ХАМАС нанести ракетные удары по аэропорту Бен Гурион и Тель-Авиву.