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В Германии арестован очередной боевик ИГИЛ*

Политика

*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Германии арестован очередной боевик ИГИЛ*
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террорист

Берлин, 16 ноября 2018, 19:11 — REGNUM  Власти Германии арестовали и предъявили обвинения боевику «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 16 ноября передает агентство Associated Press.

Подозреваемый террорист, идентифицированный полицией как Мохаммед А. Г., был арестован в городе Кассель на западе Германии.

Арестованный обвиняется в участии в боях на территории Сирии на стороне террористов с 2013 года. Позднее, с 2015 года, он уже командовал подразделением боевиков.

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