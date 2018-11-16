В Германии арестован очередной боевик ИГИЛ*

Берлин, , 19:11 — REGNUM Власти Германии арестовали и предъявили обвинения боевику «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 16 ноября передает агентство Associated Press.

Подозреваемый террорист, идентифицированный полицией как Мохаммед А. Г., был арестован в городе Кассель на западе Германии.

Арестованный обвиняется в участии в боях на территории Сирии на стороне террористов с 2013 года. Позднее, с 2015 года, он уже командовал подразделением боевиков.

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