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Глава МИДа Саудовской Аравии: наша судебная система эффективна и независима

Политика

Эр-Рияд противится давлению мирового сообщества и «желанию» сделать дело Джамаля Хашогги “интернациональным”

Эр-Рияд, 17 ноября 2018, 09:34 — REGNUM  Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Адель ибн Ахмед аль-Джубейр заявил о том, что судебная система его страны эфективна и независима и что Эр-Рияд отвергает любую попытку мирового сообщества превратить «дело Хашогги» в «интернациональный» конфликт. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, данное заявление было сделано во время специальной пресс-конференции главы МИДа Саудовской Аравии.

Аль-Джубейр добавил, что Саудовская Аравия ложно обвиняется в «жестокой и бессмысленной атаке», а также призвал Катар прекратить антисаудовскую кампанию на телевидении и в интернете. Министр иностранных дел выразил свое огорчение по поводу того, как смерть журналиста была политизирована.

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Зарубежная хроника
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