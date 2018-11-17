Глава МИДа Саудовской Аравии: наша судебная система эффективна и независима

Эр-Рияд, , 09:34 — REGNUM Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Адель ибн Ахмед аль-Джубейр заявил о том, что судебная система его страны эфективна и независима и что Эр-Рияд отвергает любую попытку мирового сообщества превратить «дело Хашогги» в «интернациональный» конфликт. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, данное заявление было сделано во время специальной пресс-конференции главы МИДа Саудовской Аравии.

Аль-Джубейр добавил, что Саудовская Аравия ложно обвиняется в «жестокой и бессмысленной атаке», а также призвал Катар прекратить антисаудовскую кампанию на телевидении и в интернете. Министр иностранных дел выразил свое огорчение по поводу того, как смерть журналиста была политизирована.