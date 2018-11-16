Арабская коалиция прекратит атаки на город Ходейда в Йемене

Сана, , 20:15 — REGNUM Арабская коалиция, состоящая из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия, заявила о прекращении военных действий в западных районах портового города Ходейда в Йемене. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазра» со штаб-квартирой в Дохе, данное решение было принято спустя две недели интенсивных воздушных и наземных атак с целью занять позиции хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов.

По информации источника, военное командование коалиции направило войскам распоряжение о прекращении военных действий в районе порта Ходейды — главного канала поставки продовольствия и коммерческих товаров.

«Аль-Джазира» также сообщает, что военные действия были остановлены после того, как мировое сообщество призвало провести мирные переговоры по положению в Йемене.