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Арабская коалиция прекратит атаки на город Ходейда в Йемене

Политика

Арабская коалиция, состоящая из ОАЭ и Саудовской Аравии, приняла решение прекратить атаки на портовый город Ходейда в Йемене

Арабская коалиция прекратит атаки на город Ходейда в Йемене
World Bank Photo Collection
Йемен

Сана, 16 ноября 2018, 20:15 — REGNUM  Арабская коалиция, состоящая из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия, заявила о прекращении военных действий в западных районах портового города Ходейда в Йемене. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазра» со штаб-квартирой в Дохе, данное решение было принято спустя две недели интенсивных воздушных и наземных атак с целью занять позиции хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов.

По информации источника, военное командование коалиции направило войскам распоряжение о прекращении военных действий в районе порта Ходейды — главного канала поставки продовольствия и коммерческих товаров.

«Аль-Джазира» также сообщает, что военные действия были остановлены после того, как мировое сообщество призвало провести мирные переговоры по положению в Йемене.

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Зарубежная хроника
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