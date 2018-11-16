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Отношения Пакистана и Афганистана обострились из-за тела офицера

Политика

После нескольких дней задержки в Пакистан было возвращено тело офицера полиции Тахрира Давара, похищенного в Исламабаде и найденного мертвым в Афганистане

Отношения Пакистана и Афганистана обострились из-за тела офицера
U.S. Navy
Пакистанские военные

Исламабад, 16 ноября 2018, 22:04 — REGNUM  15 ноября министр внутренних дел Пакистана Шахрияр Африди вместе с правительственной делегацией вернулся из Афганистана, доставив в страну тело офицера полиции Тахрира Давара.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, возвращение тела пакистанского полицейского не снизило напряженность между двумя странами, возникшую в ходе дела. После получения сообщения о том, что пропавший в Исламабаде Тахрир Давар найден мертвым на территории Афганистана, министерство иностранных дел Пакистана потребовала выдачи его тела через консульство в Джелалабаде. Однако афганское правительство отказалось передать тело, согласившись передать его только специальной делегации правительства Пакистана.

Задержка, вызванная взаимными препирательствами, вызвали волну критики в Исламабаде. Свое недовольство «поведением Афганистана» выразил пакистанский МИД, Сенат, а также вооруженные силы страны. Афганский поверенный в делах несколько раз был вызван в МИД Пакистана для выражения протеста.

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Зарубежная хроника
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