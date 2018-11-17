В афганской провинции Фарьяб ликвидировано 17 боевиков

Меймене, Афганистан, , 08:41 — REGNUM Официальные представители полиции провинции Фарьяб (столица — г. Меймене) заявили, что в результате операции, проведённой Военно-воздушными силами Афганистана в провинции Фарьяб, было ликвидировано по меньшей мере 17 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», авиационный удар был нанесён по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Кайазар провинции Фарьяб.

Согласно вышеупомянутому заявлению, около восьми боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения в результате авиационного удара.

По словам официальных представителей полиции провинции Фарьяб, было уничтожено 15 мотоциклов, а также тяжелое и легкое вооружение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали эту информацию.