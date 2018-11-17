Суббота, 17 Ноября 2018 года
08:56:57 МСК

В афганской провинции Фарьяб ликвидировано 17 боевиков

Политика

Операция по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена Военно−воздушными силами Афганистана

Меймене, Афганистан, 17 ноября 2018, 08:41 — REGNUM  Официальные представители полиции провинции Фарьяб (столица — г. Меймене) заявили, что в результате операции, проведённой Военно-воздушными силами Афганистана в провинции Фарьяб, было ликвидировано по меньшей мере 17 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», авиационный удар был нанесён по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Кайазар провинции Фарьяб.

Согласно вышеупомянутому заявлению, около восьми боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения в результате авиационного удара.

По словам официальных представителей полиции провинции Фарьяб, было уничтожено 15 мотоциклов, а также тяжелое и легкое вооружение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали эту информацию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить