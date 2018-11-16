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В афганской провинции Кундуз идут бои между талибами* и силами безопасности

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Обе стороны понесли потери

Кундуз, Афганистан, 16 ноября 2018, 21:41 — REGNUM  Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) идут ожесточенные бои между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Национальными силами безопасности и обороны начались в результате скоординированных атак боевиков на контрольно-пропускные пункты в уезде Калайи-Зал провинции Кундуз.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате боев было ликвидировано по меньшей мере 13 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 16 получили ранения.

По словам официальных представителей 209 корпуса армии Афганистана, Национальные силы безопасности и обороны также понесли потери: 3 солдата было убито, еще двое получили ранения.

Также сообщается, что в результате столкновений между правительственными силами никто из мирных жителей не пострадал.

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Зарубежная хроника
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