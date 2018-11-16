В афганской провинции Кундуз идут бои между талибами* и силами безопасности

Кундуз, Афганистан, , 21:41 — REGNUM Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) идут ожесточенные бои между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Национальными силами безопасности и обороны начались в результате скоординированных атак боевиков на контрольно-пропускные пункты в уезде Калайи-Зал провинции Кундуз.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате боев было ликвидировано по меньшей мере 13 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 16 получили ранения.

По словам официальных представителей 209 корпуса армии Афганистана, Национальные силы безопасности и обороны также понесли потери: 3 солдата было убито, еще двое получили ранения.

Также сообщается, что в результате столкновений между правительственными силами никто из мирных жителей не пострадал.