Лидеры оппозиции ДР Конго встретились в Брюсселе для восстановления союза

Киншаса, , 20:45 — REGNUM Оппозиционные политики в ДРК Жан-Пьер Бемба, Моис Катумби, Адольф Музито и Мартин Фаюлу встретились 15 ноября в Брюсселе, три дня спустя после того, как Феликс Тшикседи и Виталий Камерхе заявили о своем выходе из договора по избранию единого кандидата от оппозиционных партий, подписанного в Женеве.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, ожидается, что Жан-Пьер Бемба, Моис Катумби, Адольф Музито окажут поддержку Мартину Фаюлу, кандидату, выдвинутому от оппозиции на предстоящие президентские выборы. Единство оппозиционной коалиции, находится на сегодняшний день под угрозой после того, как Феликс Тшикседи и Виталий Камерхе вышли из соглашения. Пятеро политиков надеются сохранить целостность образовавшегося союза и представить Мартина Фаюлу в качестве кандидата на президентских выборах.

Решение об избрании 61-летнего конголезского бизнесмена Мартина Фаюлу в качестве кандидата на пост президента было принято в результате переговоров, проходивших в течение нескольких дней в Женеве, Швейцария.

В скором времени Мартин Фаюлу примет участие во всеобщих выборах, где его основным соперником станет Эммануэль Рамазани Шандари, кандидат от правящей партии, который является экс-министром внутренних дел ДРК (Демократическая Республика Конго).

Джозеф Кабила, президент ДРК, объявил о том, что не станет переизбираться на новый срок правления.

Фаюлу знаменит не только как политик, но и как успешный бизнесмен: в ДРК он является владельцем сети отелей.

Кроме того, Мартин Фаюлу был арестован несколько раз в связи с организациями акций протеста в стране.