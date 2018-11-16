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Военные корабли Украины не вспенят Азовское море — нет денег

Политика

Военно-морская база в Бердянске или Мариуполе может быть построена лишь в параллельной реальности

Военные корабли Украины не вспенят Азовское море — нет денег
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Пираты Азовского моря

Киев, 16 ноября 2018, 18:49 — REGNUM  Украинская военно-морская база в акватории Азовского моря вряд ли появится в реальности, заявил 16 ноября украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала «Прямой».

По словам Туки, заявления о постройке военно-морской базы в Бердянске или Мариуполе и мощной военно-морской флотилии в Азовском море хорошо звучат с трибун, но оторваны от реальности ибо на их реализацию просто нет ни времени, ни денег.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины неоднократно заявляли о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать флотилию и военно-морскую базу в Бердянске или Мариуполе. Для реализации этих планов в Бердянск были доставлены по суше два артиллерийских бронекатера, а позднее через Керченский пролив российские лоцманы по просьбе Киева провели морской буксир «Корец», тащивший плавмастерскую «Донбасс».

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Азовское море между Россией и Украиной
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