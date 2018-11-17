Всемирный банк отказал Танзании в кредите в 300 млн долларов на образование

Додома, , 08:27 — REGNUM Всемирный банк окончательно подтвердил отказ предоставления Танзании кредита в 300 миллионов долларов США. Всемирный банк сообщил новостному агентству BBC Swahili об отказе представления Танзании кредита на развитие образования в стране. Ожидалось, что Танзании удастся получить кредит в октябре 2018 года. Как сообщает источник, одной из главных препятствий по предоставлению кредита Танзании стало принятие президентом страны Джоном Помбе Магуфули решения о запрете обучения беременных девушек в школах. В официальном заявлении официальных представителей Всемирного банка говорится о том, что переговоры с правительством Танзании по данному вопросу ещё продолжаются.

«Всемирный банк поддерживает политику правительства, поощряющую девушек обучаться до тех пор, пока они могут. Получение школьного образования является важным фактором развития экономики и общества в будущем». — говорится в электронном письме Всемирного банка правительству Объединенной Республики Танзании. После того, как президентом Танзании в июле этого года было официально объявлено о принятии закона, препятствующего обучению в школах беременных девушек, в обществе началась активизация движений политических активистов, в том числе и из числа членов правящей партии Танзании «Чама ча Мапиндузи», которые требуют улучшения законодательства путём разрешения получения школьного образования беременным девушкам.

По информации новостного агентства BBC Swahili, на данный момент нет официальных данных по количеству девушек, исключенных из школ Танзании в связи с беременностью. Однако организация Equity Now подсчитала, что с 2013 года более 8000 беременным девушкам пришлось оставить школьное обучение.

Второй причиной отказа в представлении кредита является закон, принятый парламентом Танзании 10 сентября, который запрещает распространение статистики, опровергающей, искажающей или противоречащей официальным статистическим данным правительства.

Наказанием за данный проступок является штраф в 6000 долларов США или трехлетнее тюремное заключение.

Для правительства Танзании, как и любого другого государства, важно обеспечить приоритет данных статистики правительства, дабы предоставлять обществу надежную информацию, а также гарантировать транспарентность и отчетность их использования.

Кроме того, официальными представителями Всемирного банка был упомянута деятельность правительства африканского государства по аресту гомосексуалистов, которая также подорвала авторитет Танзании в лице международной организации.