Министр внутренних дел ЮАР подал в отставку из-за неподобающего поведения

Кейптаун, , 22:34 — REGNUM Министр внутренних дел ЮАР (Южно-Африканская Республика) Малуси Гигаба принял решение о своем уходе с поста после того, как в интернете распространилось видеозапись, на которой политик мастурбирует.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в администрации президента ЮАР подтвердили заявление об отставке Малуси Гигаба.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса написал на своей странице в «Твиттер» о том, что он получил заявление об отставке министра внутренних дел и подписал его.

В своем прошении об отставке министр внутренних дел сообщил о том, что уходит «во благо интересов страны», а также для того чтобы «избавить президента от излишнего давления».

Гигабе сорок семь лет, в последние годы он столкнулся с серией скандалов, в которых он был обвинен во вранье под присягой и злоупотреблении властью, а также оказании помощи индийской семье Гупты, вовлеченной в несколько коррупционных скандалов при правительстве президента ЮАР Джейкоба Зумы.

Малуси Гигаба столкнулся с проблемами еще в октябре после того, как общественный защитник Бусисиве Мкхвебане обратился к президенту ЮАР с просьбой принять надлежащие меры в отношении министра за ложь под присягой.