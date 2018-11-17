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ООН: глава оппозиции Республики Конго был задержан властями незаконно

Политика

ООН (Организация Объединенных Наций) подтвердила незаконное задержание главы оппозиции Республики Конго генерала Жана-Мари Мишел Мококо и потребовала немедленного освобождения его из тюрьмы

Браззавиль, 17 ноября 2018, 13:13 — REGNUM  Организация Объединенных Наций обвинила Республику Конго в незаконном задержании Жана-Мари Мишел Мококо, кандидата на выборах президента 2016 года. Он был обвинен властями страны в подрыве безопасности страны, а также хранении военного оружия и приспособлений и в июне 2016 года был посажен в тюрьму.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Жан-Мари Мишел Мококо, генерал отставке, является лидером оппозиционной партии «FROCAD-IDC». Он был осужден на 20 лет тюремного срока.

Его адвокаты не стали обжаловать данное решение суда. По их словам, они выжидают запланированной даты, для того чтобы осудить беззаконие, совершаемое в отношении их клиента. Кроме того, юристы генерала подали жалобу в комиссию Организации Объединенных Наций о незаконном задержании генерала Жана-Мари Мококо. Комиссия ООН уже подтвердила, что задержание Мококо было противозаконным.

Комиссией ООН (Организация Объединенных Наций) потребовала безоговорочного освобождения Мококо из тюремного заключения.

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Зарубежная хроника
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