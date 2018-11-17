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Лидер партии Центра Анни Лёоф попробует сформировать правительство Швеции

Политика

Лидер шведской Партии центра Анни Лёоф получила от спикера парламента поручение найти выход из сложного политического положения

Стокгольм, 17 ноября 2018, 12:45 — REGNUM  14 ноября шведский парламент, риксдаг, проголосовал против кандидатуры лидера Умеренно-коалиционной партии Швеции, Ульфа Кристерссона, на пост премьер-министра страны. Ранее риксдаг отправил в отставку главу Социал-демократической партии Швеции, Стефана Лёвена. Ни Кристерссон, ни Лёвен не справились с поручением, данным им спикером парламента, тальманом Андреасом Норленом, и не смогли найти компромиссный путь формирования правительства. Как сообщает шведский телевизионный канал SvT, теперь шанс стать во главе страны получила руководитель Партии центра Анни Лёоф.

У неё есть две недели на то, чтобы попытаться привести восемь партий риксдага к компромиссу. Впрочем, главный политический комментатор SvT Матс Кнютссон уже заявил, что «Лёоф проиграла, ещё не вступив в игру» и более вероятно, что парламент вернёт Лёвена на пост премьер-министра или объявит дополнительные выборы.

После парламентских выборов 9 сентября Швеция находится в крупнейшем в истории страны политическом кризисе. Уже более двух месяцев парламент заблокирован и не может ни назначит нового премьер-министра страны, ни сформировать правительство.

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Зарубежная хроника
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