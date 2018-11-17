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Южная Корея выделила $ 1,5 млрд на развитие фундаментальной науки

Политика

Соответствующие изменения уже внесены в проект бюджета на 2019 год

Южная Корея выделила $ 1,5 млрд на развитие фундаментальной науки
Лаборатория

Сеул, 17 ноября 2018, 13:53 — REGNUM  Правительство Республики Корея вложет 1,5 миллиарда долларов в развитие фундаментальных научных областей и осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Эта сумма на 16% больше, чем в 2018 году, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Законопроект с бюджетом на 2019 год уже представлен в парламент Республики Корея и ожидает одобрения.

Республика Корея славится своими высокими технологиями, однако фундаментальная наука развита недостаточно, что препятствует совершению прорывных открытий. Правительство рассчитывает исправить эту ситуацию и повысить конкурентоспособность научного сектора на международной арене. Государственное финансирование позволит ученым сосредоточиться на исследовании теоретических вопросов, а не заниматься сбором средств на НИОКР. Также планируется создать специальную систему финансовой поддержки талантливых специалистов.

Южная Корея является одним из мировых лидеров по относительным расходам на НИОКР. В 2017, по данным ОЭСР, в целом они составили 4,2% ВВП.

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Зарубежная хроника
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