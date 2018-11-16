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Мун Чжэ Ин собирается пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН

Политика

Саммит АСЕАН и ассоциированных государств сейчас проходит в Сингапуре

Мун Чжэ Ин собирается пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН
Иллюстрация: President.go.kr
Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын

Сеул, 16 ноября 2018, 22:38 — REGNUM  Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что, возможно, пригласит в следующем году лидера КНДР Ким Чен Ына на саммит АСЕАН и государств-партнеров. В 2019 году саммит в третий раз пройдёт в Республике Корея.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, такое предложение было сделано после слов президента Индонезии Джоко Видодо о том, что присутствие северокорейского лидера повысит значимость саммита. Это позволит привлечь государства Юго-Восточной Азии к решению ядерной проблемы КНДР и обеспечению мира на Корейском полуострове. Кроме того, в следующем году будет отмечаться 30-летний юбилей сотрудничества Южной Кореи и АСЕАН, и в этой связи участие КНДР стало бы символичным шагом.

Товарооборот между Южной Кореей и АСЕАН достиг 120 миллиардов долларов в 2017 году и продолжает стремительно увеличиваться.

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Зарубежная хроника
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