Мун Чжэ Ин собирается пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН

Сеул, , 22:38 — REGNUM Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что, возможно, пригласит в следующем году лидера КНДР Ким Чен Ына на саммит АСЕАН и государств-партнеров. В 2019 году саммит в третий раз пройдёт в Республике Корея.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, такое предложение было сделано после слов президента Индонезии Джоко Видодо о том, что присутствие северокорейского лидера повысит значимость саммита. Это позволит привлечь государства Юго-Восточной Азии к решению ядерной проблемы КНДР и обеспечению мира на Корейском полуострове. Кроме того, в следующем году будет отмечаться 30-летний юбилей сотрудничества Южной Кореи и АСЕАН, и в этой связи участие КНДР стало бы символичным шагом.

Товарооборот между Южной Кореей и АСЕАН достиг 120 миллиардов долларов в 2017 году и продолжает стремительно увеличиваться.