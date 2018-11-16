Американские эксперты: Китай нарушает режим санкций против КНДР

Пхеньян, , 21:09 — REGNUM Китай ослабил санкционный режим в отношении Северной Кореи, несмотря на официальные заявления об оказании максимального давления на КНДР до её полного ядерного разоружения. К такому выводу пришли специалисты из американо-китайской Комиссии по вопросам экономики и безопасности, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Отмечается, что с начала 2017 по 2018 год Китай очень тщательно контролировал торговлю с Северной Кореей, чтобы не нарушать международных ограничений, однако затем китайские власти стали закрывать глаза на контрабанду и незаконные контакты с КНДР. В частности, значительно увеличилось количество северокорейских рабочих на северо-востоке Китая, активизировались авиаперевозки, в том числе и туристические. Также в открытом море совершается перегрузка запрещённых товаров с китайских кораблей на северокорейские.

Эксперты убеждены, что главная цель Китая — не добиться ядерного разоружения, а сохранить мир на Корейском полуострове и стабильность северокорейского режима. Китай также поддерживает стремление КНДР подписать с США и Южной Кореей декларацию об окончании Корейской войны 1950−1953 годов. Стратегическими целями является сокращение американо-южнокорейских военных учений и вывод войск США с полуострова.