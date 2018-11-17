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США и КНДР продолжают определяться с датой новой встречи на высоком уровне

Политика

6 ноября был отменён визит в Нью-Йорк помощника Ким Чен Ына

США и КНДР продолжают определяться с датой новой встречи на высоком уровне
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Пхеньян, 17 ноября 2018, 09:53 — REGNUM  Посол Республики Корея в США Чо Юн Чже заявил, что США и Северная Корея уже в скором времени определятся с датой и местом проведения новой встречи на высоком уровне. Ранее в ноябре не состоялись переговоры помощника лидера КНДР Ким Ён Чхоля и госсекретаря США Майкла Помпео в Вашингтоне.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, посол обратил внимание, что некорректно говорить об отмене встречи — она была просто перенесена. КНДР была своевременно поставлена в известность в вежливой и уважительной манере, добавил он.

Повесткой переговоров высокопоставленных дипломатов является обсуждение реализации договоренностей, достигнутых на июньском саммите лидеров КНДР и США. Тогда Ким Чен Ын пообещал стремиться к полному ядерному разоружению, а Дональд Трамп в свою очередь гарантировал безопасность КНДР после завершения денуклеаризации. Также Майкл Помпео и Ким Ён Чхоль обсудят подготовку второго саммита, который, как ожидается, состоится в начале следующего года.

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Зарубежная хроника
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