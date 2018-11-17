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США оштрафовали южнокорейские компании на 236 млн долларов

Политика

Компании уже согласились оплатить штраф

Сеул, 17 ноября 2018, 09:22 — REGNUM  Три компании из Южной Кореи оштрафованы властями США на общую сумму в 236 миллионов долларов. Причина — мошенничество с тендерами на поставку топлива американскому военному контингенту, размещённому в Республике Корея.

В частности, обвиняются SK Energy Co. Ltd., GS Caltex Corporation и Hanjin Transportation Co. Ltd, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По мнению министерства юстиции США, они нарушили режим конфиденциальности при проведении тендеров, узнали условия других участников и скорректировали свои заявки. Таким образом, эти компании неоднократно становились победителями, и с ними подписывались многомиллионные контракты. Мошенническая схема действовала с 2005 по 2016 год. В результате противоправных действий министерство обороны США платило значительно больше за обслуживание военных баз в Южной Корее.

Все три компании уже признали свою вину и объявили о намерении выплатить штраф в полном объеме. Также они принесли официальные извинения американской стороне.

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Зарубежная хроника
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