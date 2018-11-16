Рогунская ГЭС: Он памятник себе воздвиг…

Маргарита Князева, , 21:58 — REGNUM

Свершилось. В Таджикистане дан старт работе Рогунской гидроэлектростанции. Эмомали Рахмон, сегодня, в День президента Таджикистана, в торжественной обстановке с привлечением десятков тысяч людей и в присутствии зарубежных гостей нажал символическую кнопку запуска первого гидрогенератора и поставил на него монетку ребром, в доказательство того, что агрегат работает бесшумно и без колебаний.

Кстати сказать, запущенный сегодня гидрогенератор — временный , мощность его до 390 МВт. На тот, что по проекту (мощность обещали в 600 МВт с каждого из агрегатов), его заменят позже.

До этого в прямом эфире президент Таджикистана с зарубежными гостями обошел и объехал основные объекты станции, после чего прибыл в машинный зал ГЭС. На всём пути выстроенные вдоль дороги почти ровными рядами строители ГЭС приветствовали его, размахивая флагами, аплодируя, выпуская в небо шары и белых голубей. Ведущие прямой трансляции на трех языках — русском, таджикском и английском — называли их главными героями сегодняшнего праздника. На них и в самом деле возлагались большие надежды, им муфтият даже пост разрешил не соблюдать в Рамадан.

Событие в стране называют не иначе как эпохальным и судьбоносным. К нему тщательно готовились. В последние месяцы до запуска на сайте проекта был запущен обратный отсчет.

Ради такого события в стране даже свершилось «чудо» — так удачно и вовремя удалось устранить «неполадки», которые ограничивали доступ таджикистанцев в интернет, в частности, к соцсетям и мессенджерам с 6 ноября, когда в проблемном регионе состоялся митинг недовольных политикой центральных властей. Ведь «главное событие новейшей истории Таджикистана» и должны заметить все.

«Сегодня радости и ликованию славного народа суверенного, независимого Таджикистана нет предела, потому что осуществилось заветное чаяние каждого жителя страны, от мала до велика, это связано с пуском первого агрегата судьбоносного объекта государства — Рогунской гидроэлектростанции — и началом производства электричества на ней.

Эта незабываемая дата золотыми буквами будет вписана в новейшую историю свободного и независимого Таджикистана и будет предметом гордости для сегодняшнего и будущих поколений нашего народа», — с таких слов начал свою поздравительную речь на церемонии запуска ГЭС Эмомали Рахмон.

На самом деле сложно переоценить важность нового энергогенерирующего объекта для Таджикистана, два десятка лет прожившего при дефиците электричества. Ведь теперь в идеальной перспективе — обеспечение электричеством населения, развитие бизнеса, промышленности, возможность создавать производство, рабочие места и более того — экспортировать электроэнергию за рубеж.

Вес событию придает и тернистый путь реализации проекта. Кроме нехватки ресурсов, были и политические сложности — предыдущее руководство Узбекистана было категорически против строительства объекта. Вплоть до угроз объявления войны. Сегодня официальный Ташкент скорее заинтересован в увеличении поставок таджикского электричества, которые и возобновились-то только весной 2018 года.

Начатое еще в 1976 году строительство, приостановленное в 1991 году из-за распада Советского Союза, удалось восстановить только в 2016 году. Подрядчик — итальянская компания «Салини Импреджило» — обещал запустить первый агрегат уже в течение первых двух лет, во что верилось с трудом. Старт строительства, а точнее, его возобновление (так как в советские годы большинство подготовительных работ и 70% постоянных подземных работ уже были выполнены) тоже стало для Таджикистана большим событием. Президент лично перекрывал русло реки Вахш, его бульдозер стал первым переехавшим на ее противоположную сторону.

Рогунскую ГЭС многие эксперты называют имиджевым проектом главы государства. Сегодня сомнений в этом не осталось. Как бы ни утверждалось, что учрежденный День президента посвящен не лично действующему сегодня главе государства, а президенту страны в целом, теперь 16 ноября, как и Рогунская ГЭС, будет прочно связываться с именем Эмомали Рахмона.

Становится любопытно, не поспешат ли верные служители «Основателя мира и национального единства» присвоить ему еще какой новый титул по случаю запуска «первого агрегата, первого луча и первой искры, даруемых нам этим дворцом света нации», «величественного храма света»? Потому как праздник праздником, а «неимоверные финансовые и экономические трудности», о которых Рахмон тоже упомянул в своей речи, никуда не исчезли.

Впереди еще много лет упорного труда и колоссальных финансовых вложений.