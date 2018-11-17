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Эфиопия направит 500 млн долларов на закупку лекарств и оборудования

Политика

Фонд эфиопских лекарственных средств и Агентство снабжения объявили о том, что правительство страны и представители бизнеса предоставили для закупки медикаментов, медицинского оборудования, лабораторных химикатов и реагентов более полумиллиарда долларов за последний финансовый год

Эфиопия направит 500 млн долларов на закупку лекарств и оборудования
UNMEER
Медик

Аддис-Абеба, 17 ноября 2018, 11:39 — REGNUM  Фармацевтический фонд получил более 500 миллионов долларов для удовлетворения нужд в покупке лекарственных средств, медицинского оборудования и реагентов. По словам пресс-секретаря Агентства снабжения Адины Бери, финансовые средства были собраны правительством Эфиопии, а также UNICЕF, неправительственными организациями и частными компаниями. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ethiopian Press Agency.

В 2017/18 финансовом году Агентство разработало список закупок лекарственных средств, который включает 1373 товара, 100 позиций из которых являются жизненно необходимыми, для импорта в страну в нынешнем году. Г-жа Бери отметила, что для обеспечения безопасности обращения с медикаментами и доступности лекарственных средств Агентство также приобрело более 190 транспортных средств, связанных с системой GPS.

Созданный список закупок лекарственных препаратов имеет ключевое значение для сокращения издержек при уничтожении большого количества лекарств и медицинских инструментов с истекающим сроком годности. По словам Адины Бери, в течение многих лет Агентство сталкивается с трудностями, связанными с истечением срока действия лекарств, токсичными веществами и услугами по удалению клинических отходов. Чтобы преодолеть это, Агентство на выделенные средства импортировало современные машины для уничтожения просроченных медикаментов и химикатов стоимостью 11 миллионов долларов США каждая и установило их в региональных центрах Хавасса, Адама, Дыре-Дауа, Мекеле и Бахыр-Дар.

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Зарубежная хроника
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