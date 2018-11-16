Африканский союз принял план усиления экономической интеграции

Аддис-Абеба, , 20:33 — REGNUM Принятие организацией решений, связанных с общим будущим африканских государств в области экономической интеграции, представляет собой новый этап в процессе институциональной реформы Африканского союза, — заявил на 20-й внеочередной сессии исполнительного совета Африканского союза (АС) председатель Комиссии АС Муса Факи. Об этом сообщает эфиопское новостное агентство ENA.

«Реформа является одной из самых амбициозных инициатив в отношении изменений, когда-либо проводимых нашим Союзом, а также представляет собой целостное предприятие и не может быть успешной, если она будет осуществляться частично», — сказал г-н Факи.

Среди проблем, стоящих на пути к всеобщей интеграции, г-н Факи назвал те государства-члены АС, которые, находясь под санкциями, не могут внести свой ежегодный финансовый вклад в ограниченную в денежных средствах континентальную организацию.

Однако Муса Факи отметил, что среди благоприятных процессов, способствующих интеграции, произошло значительное сокращение зависимости Африки от финансирования со стороны партнеров вне континента. По словам председателя, африканские государства могут добиться необходимого роста, начиная с ратификации договора об Африканской континентальной зоне свободной торговли и соблюдения общих финансовых обязательств, в том числе путем принятия сбора на нужды АС в размере 0,2% от ВВП через национальный законодательный орган.