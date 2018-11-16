Комиссия Африканского Союза поздравила Эритрею с освобождением от санкций

Асмэра, , 22:16 — REGNUM На саммите министров иностранных дел стран-членов Африканского Союза (АС), который проходит в Аддис-Абебе, глава Комиссии АС крайне положительно оценил решение Совбеза ООН о снятии санкций с Эритреи, а также поздравил правительство и народ страны с этим событием. Эритрея находилась под санкциями ООН с 2009 года по причине действия в стране диктаторского режима президента Исайяса Афеворки. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ethiopian News Agency.

По словам г-на Факи, решение Совета — это еще один шаг к консолидации стран на основании недавних позитивных событий на Африканском Роге, отмеченных улучшением двусторонних отношений между странами.

Председатель Комиссии призвал лидеров стран Африканского Рога поддерживать тенденцию на стабилизацию ситуации в регионе, предпринимая все шаги, необходимые для решения любых разногласий в их отношениях и углубления их сотрудничества в достижении общей цели мира и процветания в Африке. Он подтвердил, что Африканский союз готов содействовать этому процессу.

Помимо председателя Комиссии АС, свои поздравления Эритрее направил и премьер-министр Эфиопии.