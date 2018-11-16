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Лидеры Эфиопии, Сомали и Эритреи договорились об экономической интеграции

Политика

Согласно заявлению администрации премьер-министра, лидеры Эфиопии, Эритреи и Сомали согласились работать над установлением мира и безопасности в регионе, а также договорились об экономической интеграции стран

Аддис-Абеба, 16 ноября 2018, 22:25 — REGNUM  Во время переговоров в городе Бахыр-Дар премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, президент Эритреи Исайяс Афеворки и лидер Сомали Мохаммед Абдуллахи Мохаммед обсудили Совместную декларацию о дружбе и всестороннем сотрудничестве, подписанную в Асмэре 6 сентября 2018 года. Трехсторонняя декларация была подписана лидерами с целью укрепления экономического и политического сотрудничества на Африканском Роге. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ethiopian News Agency.

Кроме того, лидеры подчеркнули исключительную важность соблюдения территориальной целостности Сомали и оказания поддержки ее народу и государственным институтам.

Обсудив вопрос отмены Советом Безопасности ООН санкций в отношении Эритреи, руководители стран выразили свою убежденность в том, что действия в таком русле будут способствовать укреплению мира, развития и сотрудничества в регионе.

Мирное соглашение, подписанное между Эфиопией и Эритреей 9 июля, завершившее 20-летнюю вражду и ознаменовавшее восстановление дипломатических отношений, оказывает важнейшее влияние на нормализацию отношений между конкурирующими странами на Африканском Роге.

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Зарубежная хроника
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