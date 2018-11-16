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США: Косово ничего не добьется, повысив пошлины на сербские товары

Политика

США присоединились к Евросоюзу и осудили введение Косово дополнительных пошлин на экспорт из Сербии и Боснии и Герцеговины

США: Косово ничего не добьется, повысив пошлины на сербские товары
Евро

Приштина, 16 ноября 2018, 21:58 — REGNUM  Заместитель главы посольства Соединенных Штатов Америки в Косово Колин Хиланд сделала заявление о том, что Косово ничего не выиграет от повышения таможенных пошлин для других участников ЦЕАСТ (Центрально-европейская ассоциация свободной торговли) — Сербии и Боснии и Герцеговины:

«Косово ничего не выиграет повышая пошлины для других участников ЦЕАСТ. Это приведет только к неуверенности у бизнесменов и экономической нестабильности. Гораздо лучше будет приложить больше усилий для обеспечения лучшего будущего посредством диалога», — передает албанское новостное агентство «БалканВеб».

Недавно правительство Косово сообщило о введении дополнительной пошлины в размере 10% на импорт из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Это решение уже раскритиковали в Евросоюзе, представители которого потребовали от Косово отозвать эти меры.

В прошлом году сербский экспорт в Косово составил 450 миллионов долларов, экспорт Боснии и Герцеговины — 81 миллион евро.

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Зарубежная хроника
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