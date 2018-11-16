Ереван: Гонка вооружений — крайне опасное явление

Ереван, , 17:48 — REGNUM Армения не получала никакого предложения о приобретении американских вооружений. Об этом заявил и. о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, что означают слова советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона о возможности приобретения Арменией американских вооружений — политические заявления или процесс, связанный с закупкой американского оружия, Мнацаканян сказал: «Наша страна находится в весьма чувствительном регионе, где есть нерешенный конфликт, и достижение мира и стабильности, а также атмосферы, способствующей установлению мира, являются для нас весьма важными вопросами. Гонка вооружений в подобных условиях — крайне опасное явление».

«И когда мы выражаем нашим партнерам недовольство продажей оружия Азербайджану, подчеркиваем, что не можем относиться к данному факту как к деловой сделке, а как к оружию, конкретно отнимающему жизни наших соотечественников, наших солдат, гражданского населения. Так что гонка вооружений в нашем регионе в подобных условиях весьма опасна», — сказал Мнацаканян.

По его словам, нагорно-карабахский конфликт в первую очередь касается людей, речь идет о физической безопасности 150 тысяч человек, и Армения делала и будет делать всё возможное для надлежащего обеспечения их экзистенциальной безопасности.

«Естественно, никто не может ставить под сомнение нашу боеспособность и решимость действовать как гарант безопасности этих людей. В то же время еще раз особо подчеркиваю приверженность Армении исключительно мирному урегулированию конфликта», — подытожил и. о. главы МИД Армении.