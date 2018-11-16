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«Это глупость» – Карен Шахназаров об отказе США осудить героизацию нацизма

Политика

Известный режиссёр прокомментировал сомнительный шаг американской дипломатии

«Это глупость» – Карен Шахназаров об отказе США осудить героизацию нацизма
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Состояние глупости

Москва, 16 ноября 2018, 17:46 — REGNUM  Проголосовав против проекта резолюции, осуждающей героизацию нацизма, США повели себя не лучшим образом даже с точки зрения их собственных интересов, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 16 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«США не лучшим образом себя повели даже с точки зрения своих интересов и совершили большую ошибку, — сказал он. — Понятно, что в ООН любая резолюция принимается в определённой степени в связи с той политической борьбой, которая происходит. Понятно, что в этой резолюции что-то можно расценивать как хитрость. Но в политике и дипломатии ты либо находишь правильный ответ, либо выглядишь глупо. Тем более что многие страны хотя бы воздержались. Им (США — прим. ИА REGNUM ) гораздо выгоднее было бы воздержаться. Но они сделали ошибку и дали возможность обсуждать это во всём мире. Это глупость».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, США и Украина проголосовали в ООН против проекта резолюции, осуждающей героизацию нацизма. Голосование проводилось 15 ноября. За принятие резолюции проголосовали 130 стран, воздержались представители 51 государства. Против резолюции голосовали только США и Украина.

Украинский представитель при этом заявил, что «авторы резолюции манипулируют историческими фактами», а представитель США обосновал свою позицию тем, что резолюция предлагает «наказывать за свободу слова».

Читайте ранее в этом сюжете: США и Украина снова заступились в ООН за нацизм и его героизацию

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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