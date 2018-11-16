«Это глупость» – Карен Шахназаров об отказе США осудить героизацию нацизма

Москва, , 17:46 — REGNUM Проголосовав против проекта резолюции, осуждающей героизацию нацизма, США повели себя не лучшим образом даже с точки зрения их собственных интересов, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 16 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«США не лучшим образом себя повели даже с точки зрения своих интересов и совершили большую ошибку, — сказал он. — Понятно, что в ООН любая резолюция принимается в определённой степени в связи с той политической борьбой, которая происходит. Понятно, что в этой резолюции что-то можно расценивать как хитрость. Но в политике и дипломатии ты либо находишь правильный ответ, либо выглядишь глупо. Тем более что многие страны хотя бы воздержались. Им (США — прим. ИА REGNUM ) гораздо выгоднее было бы воздержаться. Но они сделали ошибку и дали возможность обсуждать это во всём мире. Это глупость».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, США и Украина проголосовали в ООН против проекта резолюции, осуждающей героизацию нацизма. Голосование проводилось 15 ноября. За принятие резолюции проголосовали 130 стран, воздержались представители 51 государства. Против резолюции голосовали только США и Украина.

Украинский представитель при этом заявил, что «авторы резолюции манипулируют историческими фактами», а представитель США обосновал свою позицию тем, что резолюция предлагает «наказывать за свободу слова».

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